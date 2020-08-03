Происшествия

Псковскому свидетелю Иеговы* заменили реальный срок на условный

Псковский областной суд заменил реальный срок свидетелю Иеговы* Геннадию Шпаковскому на условный. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Адвокат подсудимого Арли Чимиров высказал большое удивление по поводу изменения приговора. Он отметил, что не исключает, что прокуратура будет обжаловать решение.

«Шпаковского освободят в ближайшее время», - сказал адвокат.

Ранее Псковский городской суд приговорил 61-летнего Геннадия Шпаковского к 6,5 годам колонии по обвинению в организации деятельности местной ячейки «Свидетелей Иеговы»* и финансировании экстремистской организации. На прениях сторон прокурор попросил назначить Шпаковскому 7,5 года колонии с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

*В материале упомянута организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.