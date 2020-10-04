Происшествия

В управлении образования Великих Лук опровергли сразу несколько версий недомогания школьников

Из 13 великолукских школьников, почувствовавших сегодня, 5 октября, недомогание на торжественной линейке, ни один ребенок не находится в тяжелом состоянии, у всех состояние удовлетворительное. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая.

По ее словам, причина недомогания детей устанавливается, в частности, будут взяты анализы на возможное присутствие в крови учащихся веществ, способных вызвать отравление. В то же время, как подчеркнула Татьяна Лозницкая, версия о том, что дети могли отравиться в школьной столовой несостоятельна, поскольку лишь трое ребят питались до торжественного мероприятия в столовой образовательного учреждения.

Еще более нелепой, отметила она, выглядит версия, что ребята могли отравиться некими запрещенными веществами. «Все ребята хорошие, для них участие в этой линейке было поощрением», - добавила она.

Она также опровергла версию о влиянии на самочувствие детей лопнувшего гелиевого шарика. Пожаловавшиеся на недомогание дети находили в разных местах на линейке, некоторые на достаточном удалении от инцидента с шариком. Не мог повлиять на состояние детей и торжественный залп, потому что, по словам начальника управления образования Великих Лук, на момент выстрела многие дети уже были в каретах скорой помощи.

Татьяна Лозницкая назвала сегодняшний случай стечением обстоятельств. Во-первых, почувствовавшие недомогание школьники имели ослабленное здоровье, некоторые даже были освобождены от физкультуры. Во-вторых, дети пришли на торжественное мероприятие, которое проходило на открытом воздухе, тепло одетыми, а погода установилась достаточно теплая и солнечная. В-третьих, сама линейка с участием высоких гостей стала для детей достаточно волнительным мероприятием. Все эти факторы сложились, и 13 школьников почувствовали недомогание, некоторые пожаловались на слабость и учащенное сердцебиение. У некоторых наблюдалось коллаптоидное состояние - слабость, головокружение, холодный пот.

«Никто в обморок не падал. Лишь у одной девочки подкосились ноги, но ее вовремя подхватили. Сознания она не теряла», - заверила Татьяна Лозницкая.

Она также сообщила, что детям медики измерили давление, сделали ЭКГ и так далее. У большинства показатели оказались в норме или близкими к норме.

В настоящее время все они госпитализированы. «Медики и власти предпринимают все усилия, чтобы установить истинные причины плохого самочувствия учащихся», - заключила Татьяна Лозницкая.