Общество

Серьезных осложнений после вакцинации от COVID-19 в Псковской области не отмечено

Серьезных осложнений после вакцинирования от коронавируса в Псковской области не отмечено. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«У нашего региона пока не столь большой опыт в плане вакцинации от коронавируса, но серьезных осложнений не регистрировалось», - пояснил он.

По сути прививочная кампания в регионе, по его словам, только начинается и еще не набрала массовые обороты. В массовом режиме вакцина не завозилась. «Хотелось бы надеяться, что мы получили реальный шанс профилактики заболевания путем вакцинации значительной части населения, что должно прекратить распространение вируса. Если будет привито более 75% населения, появится коллективный иммунитет, и возможность заражения резко упадет. А когда иммунная прослойка приближается к 95%, передачи инфекции от человека к человеку практически не происходит - случаи единичны», - отметил гость студии.

Сейчас иммунная прослойка к коронавирусу в Псковской области составляет порядка 10% с учетом тех, кто уже переболел и привился. «По сути, чтоб не беспокоиться, нам надо привить порядка 450 тысяч человек», - уточнил Александр Нестерук.