Общество

В Псковской области еще более 200 человек вылечились от коронавируса

33 случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области за прошедшие сутки, выздоровели 202 человека. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

54 800 жителей Псковской области привились от COVID-19 первым компонентом вакцины, из них 44 200 полностью завершили вакцинацию, проинформировал глава региона.

За весь период наблюдений в Псковской области провели 377 638 исследований на новую инфекцию, в том числе за минувшие сутки сделали 1 215 тестов. Подтвердились 37 485 случаев COVID-19. Выздоровели 31 657 человек, умерли 388 пациентов.