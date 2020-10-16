Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как выбрать домашнего питомца
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Инвестиции в период COVID-19
Сфера ЖКХ, ремонт дорог и вывоз мусора в Псковском районе
Драйвер для агрария
Профессия мечты в Пскове
Цифровая пятилетка в Псковской области
спастись от косолапого
Игорь Иванов о планах по развитию санаториев
Безопасность граждан Спроси и узнай
Великие Луки Продавец отразила нападение мужчины с вилами
Неправильная лаборатория
Псковский студент задержан за распространение наркотиков
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бизнес-ланч по-псковски лучшие рестораны, бары и кафе
 
 
 
ещё Общество 16.10.2020 09:084 Спальная набережная 19.10.2020 11:370 В Полистовском заповеднике стремительно обмелели реки 19.10.2020 11:260 Великолукский пенсионер незаконно зарегистрировал в доме двух граждан Таджикистана 19.10.2020 11:100 ПЛН-ТВ: Нужно ли возвращать ограничения из-за COVID-19? 19.10.2020 11:004 Телеведущая Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников 19.10.2020 10:192 20 дежурных классов работает во время досрочных каникул в Пскове
 
 
 
Самое популярное 14.10.2020 12:0718 Андрей Турчак планирует принять участие в выборах в Псковское областное Собрание 16.10.2020 18:3022 Андрей Турчак о долге чести, отношениях с губернатором и планах на 2021 год 15.10.2020 19:478 Учащиеся школ Пскова уйдут на досрочные каникулы с 19 октября 19.10.2020 07:175 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 14.10.2020 20:229 Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Телеведущая Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников

19.10.2020 11:00|ПсковКомментариев: 4

Историей с массовой госпитализацией учеников великолукской школы №7 заинтересовалась телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева. Этому инциденту она посвятила часть программы «Здоровье», которую ведет на Первом канале.

Напомним, 5 октября во время проведения торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках 13 детей почувствовали недомогание, они обратились за скорой помощью с головокружением и слабостью. Еще один ребенок был осмотрен врачами позднее в связи с личным обращением.

«Тогда сообщалось, что якобы внезапно дети упали в обморок. Я была в шоке, и мы решили не оставаться в стороне от тех событий», - пояснила Елена Малышева. Специально для программы «Здоровье» были записаны интервью с участниками и очевидцами инцидента. Ученики школы №7 поделились ощущениями, которые почувствовали на линейке 5 октября, и почти все назвали одни и те же симптомы: потемнение в глазах, ком в горле, легкое удушье, учащенный пульс, головокружение.

В рамках программы Елена Малышева поставила вопрос, почему дети могут терять сознание. Ответ на него она дала вместе с детским кардиологом Ириной Леонтьевой. Специалист обратила внимание родителей, что самые серьезные проблемы могут возникать из-за нарушения сердечного ритма, которое зачастую может протекать бессимптомно. Также Ирина Леонтьева дала ряд рекомендаций, что нужно сделать родителям, чтоб не пропустить у своего ребенка серьезное сердечное заболевание.

Также в выпуске программы было озвучено заключение Следственного комитета по итогам инцидента с великолукскими школьниками.

Также на связь с телевизионной студией вышла главврач детской великолукской больницы Татьяна Менькова. Она рассказала, что не все дети, пришедшие в тот день на линейку (она проходила около 11.00), позавтракали. Всем учащимся, почувствовавшим себя плохо, была оказана первая медпомощь фельдшером. Она всем измерила давление и сразу же предложила теплый чай с сахаром. Елена Малышева сделала вывод, что фельдшер поступила в данной ситуации грамотно.

В завершение программы Елена Малышева и Ирина Леонтьева сделали вывод, что в данном случае имело место возрастное вегетативное нарушение у детей. «Это так называемые вазовагальные обмороки. Они благоприятные, с хорошим прогнозам. Первая линия диагнотики в данном случае - проверить уровень сахара», - сказала Ирина Леонтьева. Елена Малышева связала изменение состояния детей как раз с тем, что они не позавтракали.

«А раз не позавтракал, значит был голодный в течение 15 - 16 часов. Вот вам и гипогликемический обморок», - заключила телеведущая.

Теги: #здоровье #школа #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете результаты включения псковских памятников в список объектов Всемирного наследия: помогло ли это сохранению нашего наследия?
В опросе приняло участие 254 человека
Сюжет: Массовая госпитализация школьников в Великих Луках Телеведущая Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников Школы Псковской области получат рекомендации по проведению массовых мероприятий в условиях пандемии Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверки происшествий с детьми в Великих Луках и в «Раздолье» Губернатор призвал общество разумно и последовательно реагировать на ситуацию с великолукскими школьниками Загадочной эта история стала благодаря чиновникам - на НТВ показали сюжет о великолукских школьниках Следователи не обнаружили вредоносных компонентов вокруг великолукской школы Назван диагноз госпитализированных в Великих Луках школьников Стали известны результаты экспертизы крови госпитализированных в Великих Луках школьников Все госпитализированные школьники покинут сегодня стены больницы в Великих Луках В Великих Луках врачи выписали восемь госпитализированных школьников Результаты анализов позволяют выписать великолукских школьников из больницы - Вера Емельянова «Каплей дегтя» назвала детский омбудсмен повышенное внимание к великолукским школьникам Состоялось заседание рабочей группы по выяснению причин госпитализации школьников в Великих Луках Реплика Донецкого: Сенсация, которой не было Великолукских школьников не выпускают из больницы Госпитализированным школьникам не делали прививки накануне линейки в Великих Луках Возбуждено уголовное дело по факту госпитализации школьников с линейки в великолукской школе В Великих Луках проверяются даже маловероятные причины массовой госпитализации детей Власти Великих Лук развеяли миф о реанимации детей из школы №7 Александр Козловский предположил, что сыграло злую шутку в ситуации с великолукскими школьниками Токсикологический анализ крови великолукским школьникам сделают в Пскове В великолукскую больницу поступил еще один ученик школы №7 с жалобами на недомогание В администрации Великих Лук прокомментировали ситуацию с массовой госпитализацией учащихся Рабочую группу по установлению причин госпитализации школьников создали в Великих Луках Бастрыкин направил криминалистов в Псковскую область из-за массовой госпитализации школьников В управлении образования Великих Лук опровергли сразу несколько версий недомогания школьников Хлор в воде не мог стать причиной недомогания школьников в Великих Луках - эксперт Вера Емельянова: Состояние великолукских школьников удовлетворительное Наталия Соколова: Великолукские школьники теряли сознание, испытывали головокружение, слабость и тошноту Следователи выясняют причины обращения школьников за медпомощью в Великих Луках Прокуратура занялась проверкой массовой госпитализации школьников в Великих Луках Николай Козловский: Будет сделано все, чтобы дети были здоровы Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с потерявшими сознание школьниками Названа предварительная причина потери сознания учениками в Великих Луках 13 школьников потеряли сознание во время линейки в Великих Луках
19.10.2020, 11:580 В Порховском районе закроют участок дороги из-за чемпионата по бегу 19.10.2020, 11:500 Убившему топором жителя Усвят мужчине продлили срок содержания под стражей 19.10.2020, 11:460 Псковский драмтеатр приглашает зрителей на спектакли 19.10.2020, 11:450 Пятерых нетрезвых водителей поймали полицейские в Псковской области
19.10.2020, 11:370 В Полистовском заповеднике стремительно обмелели реки 19.10.2020, 11:331 Все обледеневшие участки дорог и мостов в Пскове были своевременно обработаны 19.10.2020, 11:260 Великолукский пенсионер незаконно зарегистрировал в доме двух граждан Таджикистана 19.10.2020, 11:240 «Постскриптум»: Визит министра и «крестовый поход» депутата Васильева
19.10.2020, 11:160 Косметику похитил мужчина из магазина в Пскове 19.10.2020, 11:100 ПЛН-ТВ: Нужно ли возвращать ограничения из-за COVID-19? 19.10.2020, 11:004 Телеведущая Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников 19.10.2020, 10:421 Пониженная скорость, безопасная дистанция, запас времени - рекомендации ГИБДД псковичам
19.10.2020, 10:192 20 дежурных классов работает во время досрочных каникул в Пскове 19.10.2020, 10:071 В Пскове состоялась приемка обновленной улицы Петровской 19.10.2020, 09:581 В двух пыталовских школах не обеспечили детей масками и антисептиками 19.10.2020, 09:540 Псковичам рассказали, как оградить себя от некачественного сервиса в такси
19.10.2020, 09:490 Легковой автомобиль сгорел в Невеле 19.10.2020, 09:430 Псковская библиотека приглашает тревел-блогеров к участию в конкурсе 19.10.2020, 09:410 Стали известны подробности утренних ДТП на мостах и путепроводах Пскова 19.10.2020, 09:290 Условный срок получил невельчанин за незаконную вырубку 21 ольхи
19.10.2020, 09:120 Псковская область заняла 63 место из 85 в рейтинге по уровню закредитованности населения 19.10.2020, 08:500 Водитель ВАЗа врезался в забор на улице Декабриста Пущина в Пскове.ФОТО 19.10.2020, 08:470 В России предложили ввести стандарт дистанционного урока 19.10.2020, 08:173 Два массовых ДТП произошло на мостах имени 50-летия Октября и Александра Невского
19.10.2020, 08:000 В России предлагают маркировать продукты с излишним сахаром 19.10.2020, 07:450 Большинство россиян допускают сбор персональных данных для борьбы с COVID 19.10.2020, 07:321 В России создали программу для поиска маньяков 19.10.2020, 07:175 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
19.10.2020, 07:080 Шесть автомобилей съехали в кювет на Кубке России по ралли в Псковской области 18.10.2020, 23:270 Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с праздником 18.10.2020, 23:190 Эксперты ОНФ указали на проблемы обеспечения школьников учебными пособиями 18.10.2020, 22:020 Минобороны назвало число вылечившихся от COVID-19 военных
18.10.2020, 21:260 «Псков» проиграл «Ядру» в матче Кубка Северо-Запада по футболу 18.10.2020, 21:090 Жириновский предложил запретить выезд из России 18.10.2020, 20:460 18-летний пскович пропал 16 октября 18.10.2020, 20:297 Онищенко назвал помощницу Трампа «лахудрой»
18.10.2020, 19:592 Школы Пскова обработали перед началом работы дежурных классов и пришкольных лагерей 18.10.2020, 19:520 Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий побывала в СОЦ «Юность» 18.10.2020, 19:310 Всемирный день мытья рук прошел в лицее №10 Пскова 18.10.2020, 19:0738 Одного пассажира автобуса без защитной маски выявили в Пскове
18.10.2020, 19:020 Дождь и мокрый снег прогнозируют в понедельник в Псковской области 18.10.2020, 18:460 «Нужные люди»: облагородившая свой двор Валентина Прокопенко 18.10.2020, 18:213 Второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Псковской области 18.10.2020, 18:027 Корректировки ограничительных мер в сфере образования Псковской области закреплены указом губернатора
18.10.2020, 17:478 Жильцы хрущевки в Пскове до сих пор сидят без тепла и батарей 18.10.2020, 17:230 Назван вероятный срок открытия России для туристов 18.10.2020, 17:000 Заключительный этап Кубка России прошел в Псковской области 18.10.2020, 16:413 Мужчина в простыне проник в Версальский дворец, возомнив себя королем
18.10.2020, 16:120 Руководители областной федерации шахмат посетили «Точки роста» в Псковском районе 18.10.2020, 15:430 Псковичей приглашают на выставку дореволюционных изданий Пушкина 18.10.2020, 15:160 Министр просвещения: Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет 18.10.2020, 14:540 Глава Псковского района поздравила работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником
18.10.2020, 14:381 Псковский мусульманин прокомментировал убийство учителя во Франции 18.10.2020, 14:360 Россияне стали реже покупать алкоголь 18.10.2020, 14:170 Юрий Мудров: Выставка в «Михайловском» не менее почетна, чем показ в Русском музее 18.10.2020, 14:015 Изменения слуха причислили к симптомам коронавируса
18.10.2020, 13:460 Зафиксирован рост популярности мошеннических опросов 18.10.2020, 13:260 Житель Печорского района попался на фиктивной прописке гражданки Кыргызстана 18.10.2020, 13:150 Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким Анатолия Кирпичникова 18.10.2020, 13:000 Несколько жителей Псковской области лишились денег из-за «сотрудников банка»
18.10.2020, 12:550 Усадьбу Родзянко в Усвятах могут восстановить по проекту «Возрождение исторических усадеб» 18.10.2020, 12:180 В Великих Луках задержаны двое посетителей бара, устроивших драку 18.10.2020, 12:031 «За каждую ровную дорогу» поблагодарил псковский губернатор работников дорожного хозяйства 18.10.2020, 11:481 Мишустин утвердил новые правила целевого обучения в вузах и колледжах
18.10.2020, 11:361 Псковскую горбольницу снова могут перепрофилировать в региональный COVID-центр 18.10.2020, 11:292 Александр Братчиков: Хорошие дороги – безопасность и комфорт всех участников дорожного движения 18.10.2020, 11:146 Михаил Ведерников: Мы должны приложить максимум усилий для снижения динамики распространения COVID-19 18.10.2020, 10:5866 Михаил Ведерников призвал псковичей заявлять в полицию на людей без защитной маски
18.10.2020, 10:433 Александр Котов поздравил дорожников с профессиональным праздником 18.10.2020, 10:300 Фотофакт: Первый снег в Усвятах 18.10.2020, 10:220 В Невельском районе продолжают искать мужчину, пропавшего в июле 18.10.2020, 10:101 В МЧС отменили командировки из-за коронавируса
18.10.2020, 09:550 Вступили в силу новые правила получения пенсий 18.10.2020, 09:433 «Коронавирусную» статистику Псковской области пополнили 89 новых случаев COVID-19 18.10.2020, 09:020 День работников дорожного хозяйства отмечают в России 17.10.2020, 22:009 В России выявили самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.