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Телеведущая Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников

Историей с массовой госпитализацией учеников великолукской школы №7 заинтересовалась телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева. Этому инциденту она посвятила часть программы «Здоровье», которую ведет на Первом канале.

Напомним, 5 октября во время проведения торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках 13 детей почувствовали недомогание, они обратились за скорой помощью с головокружением и слабостью. Еще один ребенок был осмотрен врачами позднее в связи с личным обращением.

«Тогда сообщалось, что якобы внезапно дети упали в обморок. Я была в шоке, и мы решили не оставаться в стороне от тех событий», - пояснила Елена Малышева. Специально для программы «Здоровье» были записаны интервью с участниками и очевидцами инцидента. Ученики школы №7 поделились ощущениями, которые почувствовали на линейке 5 октября, и почти все назвали одни и те же симптомы: потемнение в глазах, ком в горле, легкое удушье, учащенный пульс, головокружение.

В рамках программы Елена Малышева поставила вопрос, почему дети могут терять сознание. Ответ на него она дала вместе с детским кардиологом Ириной Леонтьевой. Специалист обратила внимание родителей, что самые серьезные проблемы могут возникать из-за нарушения сердечного ритма, которое зачастую может протекать бессимптомно. Также Ирина Леонтьева дала ряд рекомендаций, что нужно сделать родителям, чтоб не пропустить у своего ребенка серьезное сердечное заболевание.

Также в выпуске программы было озвучено заключение Следственного комитета по итогам инцидента с великолукскими школьниками.

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Также на связь с телевизионной студией вышла главврач детской великолукской больницы Татьяна Менькова. Она рассказала, что не все дети, пришедшие в тот день на линейку (она проходила около 11.00), позавтракали. Всем учащимся, почувствовавшим себя плохо, была оказана первая медпомощь фельдшером. Она всем измерила давление и сразу же предложила теплый чай с сахаром. Елена Малышева сделала вывод, что фельдшер поступила в данной ситуации грамотно.

В завершение программы Елена Малышева и Ирина Леонтьева сделали вывод, что в данном случае имело место возрастное вегетативное нарушение у детей. «Это так называемые вазовагальные обмороки. Они благоприятные, с хорошим прогнозам. Первая линия диагнотики в данном случае - проверить уровень сахара», - сказала Ирина Леонтьева. Елена Малышева связала изменение состояния детей как раз с тем, что они не позавтракали.

«А раз не позавтракал, значит был голодный в течение 15 - 16 часов. Вот вам и гипогликемический обморок», - заключила телеведущая.