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Власти Великих Лук развеяли миф о реанимации детей из школы №7

Администрация Великих Лук держит на контроле ситуацию с учащимися школы №7, которые 5 октября на торжественной линейке почувствовали недомогание и были госпитализированы. Сегодня, 6 октября, школьников навестила заместитель главы городской администрации Юлия Ярышкина, сообщает портал «Луки.ру».

Линейка в средней школе №7 в Великих Луках 5 октября. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Юлия Ярышкина отметила, что состояние детей было нормальным уже вчера, и сегодня она в этом убедилась, посетив больницу и пообщавшись с детьми. «Все хотят домой, у всех состояние абсолютно нормальное. Как говорят медики, удовлетворительное состояние», - сказала она.

Сейчас со школьниками работают следователи и психолог. Все беседы проходят в непринужденной обстановке.

Был сделан экспресс-анализ, никаких сбоев в организме детей анализы не подтвердили. Также планируется комплексное обследование, часть результатов которого будет готова уже сегодня вечером, а часть — завтра утром. Тогда врачи сделают выводы о причинах случившегося, отмечает источник.

Юлия Ярышкина также развеяла миф о нахождении в реанимации двух девочек. «Детская больница у нас не настолько большая, отделения реанимации попросту нет. Есть две палаты интенсивной терапии на тот случай, если дети попадают в тяжелом состоянии. Дети (ученики седьмой школы - ред.) в тяжелом состоянии не были. Двум девочкам была поставлена капельница, их тошнило, и чтобы не приковывать к ним внимание, они были положены в палаты интенсивной терапии. На сегодняшний день их перевели в обычные палаты», - рассказала Юлия Ярышкина.

Как подчеркнула заместитель главы городской администрации, сегодня жизнь детей вне опасности. Остается только ждать результатов работы специалистов, которые назовут причину ухудшения самочувствия школьников.

В заключение Юлия Ярышкина добавила, что представители городской власти будут информировать великолучан и из первых уст сообщать актуальные новости по инциденту в школе №7.