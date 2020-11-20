Происшествия

Пожар на заводе в Великих Луках полностью локализован

Пожар на заводе электротехнического оборудования в Великих Луках полностью локализован. Об этом директор ЗАО «ЗЭТО» сообщил «Великолукской телерадиокомпании».

«Пожар полностью локализован, ведутся работы по восстановлению штатного режима работы предприятия! Пострадавших нет!» - сказал директор завода Денис Мунштуков.

Фото: районная газета «Наш путь»

Согласно информации, полученной от пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании в цеху завода «ЗЭТО» (Октябрьский проспект, 79) поступило в 11.07. Горело оборудование, торцы и кровля здания. Внутри помещения создалось сильное задымление.

В 11.35 пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. Для тушения привлекались 20 пожарных и 7 единиц техники. Работают три звена газодымозащитной службы.