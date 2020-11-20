Происшествия

Глава Великих Лук прокомментировал масштабное возгорание на заводе

На заводе электротехнического оборудования уделяется большое внимание пожарной безопасности, поэтому пострадавших среди персонала нет. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Возгорание на территории ЗЭТО произошло сегодня, 20 ноября, в 11.04 в одном из производственных помещений. На место ЧП незамедлительно прибыли пожарные расчеты, специалисты МЧС, бригады «скорой помощи» и оперативная группа во главе с председателем комитета по ГО и ЧС администрации Николаем Шмоткиным.

В настоящее время пожар на площади 700 квадратных метров локализован. Для тушения привлекались 20 пожарных и 7 единиц техники.