Происшествия

Жителя Псковской области осудили за незаконное хранение патронов и наркотиков

Полтора года ограничения свободы получил житель Опочки за незаконное хранение боеприпасов, а также за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что подсудимый с февраля 2013 года по июль 2020 года в своем доме незаконно хранил 32 патрона к нарезному огнестрельному оружию калибра 5,6 мм, изготовленными заводским способом и пригодные к стрельбе. Боеприпасы изъяты сотрудниками МО МВД России «Опочецкий» в ходе проведения обыска.

Он же в сентябре 2019 года в своем огороде собрал с растений дикорастущих растений конопли наркотическое средство - каннабис (марихуана) массой 48,18 грамма (согласно УК РФ, относится к значительному размеру).

Приговором Опочецкого районного суда опочанин признан виновным в совершении указанных преступлений, с учетом позиции государственного обвинителя, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Изъятые в ходе предварительного расследования боеприпасы и наркотическое средство в соответствии с решением суда подлежат уничтожению.