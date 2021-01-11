Происшествия

Упавшему на скользкой набережной в Пскове Дмитрию Месхиеву диагностировали перелом

Заслуженному деятелю искусств, кинорежиссеру, худруку Псковского драмтеатра Дмитрию Месхиеву диагностировали перелом руки. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, 10 января Дмитрий Месхиев упал во время пробежки по набережной реки Великой около Покровской башни и сильно повредил руку. Тогда он надеялся, что это не перелом, а сильный вывих или ушиб.

«Сломал. Слава богу, без смещения. Так-то ничего страшного - за горожан обидно», - отметил он, добавив, что все новогодние праздники в Пскове было «дико, страшно и жутко скользко», особенно в туристически привлекательных местах. «Я сам видел, как люди с фотоаппаратами еле ходили по набережной», - заметил Дмитрий Месхиев.

«Не понимаю, о каком туризме может идти речь. Сегодня опять ходил по набережной — чего-то там такое посыпали, а теперь там грязь. Все это выглядит очень странно», - сказал он.

Дмитрию Месхиеву предстоит месяц провести в гипсе. В суд он обращаться не будет. «Мне, честно говоря, не до судебных вещей, не хочу этим заниматься. Понятно, что я могу обратиться, но разве от этого что-то изменится?» - заключил он.