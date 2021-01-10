Общество

Сплошной лед вокруг Кремля: Дмитрий Месхиев получил травму во время пробежки в Пскове

Заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, сценарист Дмитрий Месхиев повредил руку во время пробежки в Пскове. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Дмитрия Месхиева

«Псков. Вокруг Кремля на дорожках сплошной лед. Девственный! Люди, включая туристов, еле ходят. Утром, на пробежке, попытался спуститься к набережной у Покровской башни, поскользнулся, упал и сильно повредил руку. Надеюсь не перелом, а сильный вывих и ушиб. 2 часа уже ноющая, непрекращающаяся боль в кистевом суставе!» - написал Дмитрий Месхиев.

Сложившуюся ситуацию он назвал форменным безобразием. «Спасибо псковским властям, которые так любят и так заботятся о своем городе. О каком развитии туризма можно говорить, когда городские власти не могут элементарно почистить и посыпать дорожки вокруг Кремля!!!» - недоумевает кинорежиссер.