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Бывшему замгубернатора Александру Кузнецову сократили срок содержания в колонии

Экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову сократили срок содержания в исправительной колонии. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге 28 января вынес решение по обжалуемому приговору бывшему чиновнику.

Жалобы подали осужденный и защитник. По результатам рассмотрения судья Денис Савельев изменил обвинительный приговор. Срок сокращен на два месяца.

Третий кассационный суд общей юрисдикции с 1 октября 2019 года осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Псковской области и еще нескольких регионов.

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Напомним, Псковский городской суд признал виновным бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Согласно решению суда, будет учтено время содержания Кузнецова под стражей, где он находился с 14 декабря 2018 года.

Следствие и суд установили, что Кузнецов в период с декабря 2012 года по январь 2013-го, являясь заместителем губернатора Псковской области и используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от исполнительного директора строительной организации в виде скидки в сумме 1,35 млн рублей на жилой дом, приобретенный ранее его супругой. Взамен на полученную скидку на приобретение дома Кузнецов оказал содействие указанной организации в выигрыше аукциона на заключение государственного контракта в размере более 40 млн рублей.

Напомним, Александр Кузнецов был назначен вице-губернатором Псковской области в феврале 2012 года, курировал вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, развития энергетики, транспортного обслуживания, системы телефонной и мобильной связи. Он был уволен с должности замгубернатора Псковской области 14 декабря 2018 года в день задержания.