Общество

Осужденный экс-заместитель губернатора Псковской области не жалуется на условия содержания в колонии

Бывший заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов не жалуется на условия содержания в колонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил первый заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов в ответ на запрос.

Осужденный Александр Кузнецов отбывает наказание в одном из исправительных учреждений регионального УФСИН. За период нахождения в исправительном учреждении жалоб на условия отбывания наказания от осужденного Александра Кузнецова не поступало.

«Условия содержания и коммунально-бытовое обеспечение осужденного соответствует требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность УИС», - сообщается в ответе.

На вопрос, предоставляются ли свидания Александру Кузнецову, в УФСИН ответили, что «предоставление свиданий, а также получение посылок, передач, бандеролей осужденному А. В. Кузнецову осуществляется на основании требований статьи 89 и статьи 90 УК РФ».

Воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение осужденный Кузнецов может в соответствии с требованиями статьи 79 УК РФ по истечении отбытия 2/3 срока. Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд.

Напомним, Псковский городской суд признал виновным бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Согласно решению суда, будет учтено время содержания Кузнецова под стражей, где он находился с 14 декабря 2018 года.

Следствие и суд установили, что Кузнецов в период с декабря 2012 года по январь 2013-го, являясь заместителем губернатора Псковской области и используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от исполнительного директора строительной организации в виде скидки в сумме 1,35 млн рублей на жилой дом, приобретенный ранее его супругой. Взамен на полученную скидку на приобретение дома Кузнецов оказал содействие указанной организации в выигрыше аукциона на заключение государственного контракта в размере более 40 млн рублей.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Псковской области.

По данным следствия, в 2011 году супруга Кузнецова приобрела у компании «Вест-строй» дом за 5 млн рублей в коттеджном поселке «Петропавловский», хотя изначально установленная стоимость особняка составляла 6,35 млн рублей. По версии гособвинения, застройщик сделал скидку в 1,35 млн рублей в обмен на то, что Кузнецов поспособствует победе этой строительной организации в конкурсе на строительство Стругокрасненской ЦРБ.

Кузнецов был назначен вице-губернатором Псковской области в феврале 2012 года, курировал вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, развития энергетики, транспортного обслуживания, системы телефонной и мобильной связи. Он был уволен с должности замгубернатора Псковской области 14 декабря 2018 года в день задержания.