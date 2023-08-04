Общество

Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов досрочно вышел на свободу

Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов вышел на свободу в связи с условно-досрочным освобождением (УДО). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Псковский областной суд отменил постановление Себежского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

«Исследовав материалы дела, принимая во внимание положительно характеризующие данные о личности осужденного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что последний не нуждается в полном отбывании наказания в виде лишения свободы. Александр Кузнецов подлежит немедленному освобождению в день поступления постановления суда в исправительное учреждение», - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2020 года Псковский городской суд признал виновным бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова в получении взятки в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

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Затем ему сократили срок содержания в исправительной колонии - было учтено время содержания Александра Кузнецова под стражей, где он находился с 14 декабря 2018 года.

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Таким образом, Александр Кузнецов был осужден на 4 года и 10 месяцев тюремного заключения. Он вышел на свободу на два с половиной месяца раньше срока.

Следствие и суд установили, что Кузнецов в период с декабря 2012 года по январь 2013-го, являясь заместителем губернатора Псковской области и используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от исполнительного директора строительной организации в виде скидки в сумме 1,35 млн рублей на жилой дом, приобретенный ранее его супругой. Взамен на полученную скидку на приобретение дома Кузнецов оказал содействие указанной организации в выигрыше аукциона на заключение государственного контракта в размере более 40 млн рублей.

Напомним, Александр Кузнецов был назначен вице-губернатором Псковской области в феврале 2012 года, курировал вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, развития энергетики, транспортного обслуживания, системы телефонной и мобильной связи. Он был уволен с должности замгубернатора Псковской области 14 декабря 2018 года в день задержания.