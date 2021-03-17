Происшествия

Житель Дедовичского района заплатит штраф за демонстрацию экстремистской атрибутики

Жителя Дедовичского района привлекли к административной ответственности за публичную демонстрацию экстремистской атрибутики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В суде установлено, что 2 января обвиняемый на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» под псевдонимом в свободном доступе хранил и демонстрировал изображение восьмиконечной звезды с черно-белыми лучами, являющейся символикой международного общественного движения «Арестантское уголовное единство», которое признано экстремистским на территории Российской Федерации.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.