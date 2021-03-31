Происшествия

Более 1300 пачек сигарет нашли в вагоне на границе в Псковской области

Сотрудники таможенного поста ЖДПП Скангали обнаружили 1380 пачек сигарет. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, злоумышленники спрятали контрабанду в одном из вагонов с углем, который следовал в Европу из Кемерово.

Табачные изделия были расположены в балке жесткости вагона через пропиленное в ней отверстие. Крышка тайника крепилась на магниты.

Ориентировочная стоимость изъятых сигарет превышает 80 тысяч рублей.

Возбуждено дело об административном правонарушении.