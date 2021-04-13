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Вандалы продолжают ломать памятник солдатам Первой мировой войны в Пскове

Вандалы снова попытались отломать штык от памятника солдатам Первой мировой войны - псковичам, расположенного на набережной реки Великой в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, вандалы разбили остекление информационной таблички, находящейся у памятника.

Начальник управления городского хозяйства администрации Николай Баринов в беседе с корреспондентом ПЛН рассказал, что городские власти уже занимаются приведением памятника в порядок. «Его (штык - ред.) вытягивают и расшатывают. Внутри отверстие получается шире, чем диаметр штыка. Хотят обломать, но не получается», - прокомментировал он очередной случай вандализма.

По словам Николая Баринова, пока не нашлось специалистов, которые могли бы приварить штык из-за особенностей сплава памятника.

Памятник, который уже неоднократно повреждали вандалы, планируется отремонтировать до 19 апреля. Николай Баринов подчеркнул, что городские власти озабочены организацией сохранности памятников в областном центре.

Памятник солдатам Первой мировой войны - псковичам появился на набережной в Пскове 6 августа 2015 года. Инициативу установки памятника и финансирование работы реализовало региональное отделение Российского военно-исторического общества и Псковский музей-заповедник.