Общество

«Пороть на площади»: что делать с ошапурками в Пскове?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Что делать с ошапурками?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На минувшей неделе псковичей в очередной раз потрясли акты хулиганства. «Ошапурки» (именно так их назвал в своих соцсетях губернатор Михаил Ведерников) сначала оторвали штык на памятнике солдату Первой Мировой войны недалеко от Георгиевской улицы. А затем поглумились над барсиком-морячком, одной из тех малых архитектурных форм, которые стали предметом интереса псковичей и гостей города и несколько недель не сходили с лент в соцсетях.

Что именно вытворяли с барсиком хулиганы, сейчас сказать сложно. Камер рядом не оказалось. Однако утром фигурку обнаружили лежащей на боку, с отломанным металлическим креплением. Это вызвало недовольство общественности. Горожане возмутились и отсутствием видеофиксации возле малых архитектурных форм и тем, что «ошапурки» чувствуют себя безнаказанными.

По сути, вандализм для Псковской области (как и для других регионов России) – явление не новое. Испорченные памятники, разгромленные места общего пользования, расписанные стены... Подобное бывало и в Пскове, и в Великих Луках, и в Острове, и ещё в десятках городов по всей стране. Наказание за такие «противоправные развлечения» закон предусматривает. Отдельных личностей даже ловят и наказывают. Однако случаи вандализма от этого не сокращаются. Почему? Правильный ли это подход? И можно ли искоренить хулиганство и сократить количество вандалов? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Фигуры барсиков (в том числе и того, которого свалили хулиганы) были достаточно плотно приварены, ни в коем случае не шатались, да и вообще надёжно сидели на своих местах, заверил заместитель главы администрации Пскова, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий. И тем не менее он признал, что порой хулиганов не может остановить даже самое надёжное крепление. Сейчас заявление на вандалов уже написано. И хоть найти их пока не удалось, в справедливом исходе в городской администрации не сомневаются. А чтобы минимизировать подобные инциденты, в Пскове в 2024 году продолжат устанавливать камеры наблюдения.

«Упавшего барсика мы нашли утром, то есть это было в ночь с 31 января на 1 февраля. Как и написал в своем шуточном посте Борис Андреевич (Елкин, глава Пскова - ред.), барсик "накормлен и обогрет". Сейчас он хранится у заказчика работ. Параллельно проводится работа с подрядной организацией, но налицо понятно, что к барсику была применена недюжинная сила. Было распоряжение Михаила Юрьевича (Ведерникова, губернатора Псковской области - ред.) с Борисом Андреевичем по поводу установки камеры в районе солдата со штыком. Камеры мы ставим и в рамках реализации проектов. Так, планируется капитальный ремонт улицы Германа, там также предусмотрены камеры. В прошлом году это был Троицкий мост, до этого улица Леона Поземского. Везде, где мы реализуем какие-то капиталоемкие объекты (либо достаточно большие объекты благоустройства), мы везде ставим камеры, например, на смотровой площадке».

В обиходе понятия «вандал» и «хулиган» нередко смешиваются. Но с юридической точки зрения то, как именно накажут злоумышленника, назовут ли его хулиганом или вандалом, зависит от многих факторов – что повредил, чем руководствовался, был ли один или с приятелями. По словам начальника пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарьи Чистяковой, мелкое хулиганство наказывается, как правило, штрафом. Если же речь идёт о вандализме – то суд может наказать как обязательными работами, так и арестом.

Фото: УМВД России по Псковской области

«Раскрываемость подобных преступлений в Псковской области сейчас стоит на достаточно высоком уровне. Конечно, помогают в этом камеры комплекса "Безопасный город". Кроме того, социальные сети очень хорошо помогают. То есть, как правило, всегда находятся какие-то очевидцы, которые что-то видели, что-то слышали и знают, или по видеозаписи, которую мы также выкладываем в Интернет с камер "Безопасный город", отзываются, и говорят о том, что они знают человека, который это совершил. И в принципе, достаточно быстро находятся виновные. Как правило, мотив их действий, конечно, хулиганский. Зачастую это люди в состоянии алкогольного опьянения, либо это подростки, которые разгорячены в общей большой компании, и делают это ради веселья и ради самоутверждения, просто не думая о последствиях своих действий. Рецидива у тех, кто уже попадал под штрафные санкции, кто уже привлекался за хулиганство, вандализм или уничтожение умышленно имущества, нет. Как правило, одного раза действительно хватает, чтобы понять, что мы найдем того человека, кто это совершил, и к ответственности точно также привлечем».

Полностью избавиться от хулиганов невозможно. Они были во все времена. И заниматься их девиантным поведением должны специалисты, поделился точкой зрения руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

«Я, как человек и гражданин считаю, что бороться с вандалами необходимо законными способами. Но, как мне кажется, такое девиантное поведение – это проблема воспитания. На мой взгляд, рано или поздно люди, которые это делают, понесут заслуженное наказание. Почему вандалы регулярно нападают именно на этот памятник? Дело в том, что он находится в доступном месте. И, к сожалению, его конструктивные особенности таковы, что время от времени вандалы умудряются повредить, или украсть штык. В будущем такого рода памятники, на мой взгляд, лучше делать, конечно, максимально прочными и вандалоустойчивыми».

То, что архитекторы и скульпторы должны создавать свои проекты с поправкой на псковские реалии, следует и из слов псковского архитектора Владимира Шуляковского. По его словам, создающееся в регионе благоустройство должно быть антивандальным. А тех, кто крушит и ломает, Владимир Шуляковский предложил жёстче наказывать. Бороться с хулиганами он призвал всенародно.

«Надо всех этих ребят ловить и прилюдно наказывать. Например, пороть на площади Ленина, а потом выставлять у позорного столба, с надписью, что он украл нашего барсика, чтобы другим неповадно было. То есть - наказание ужесточить. Между прочим, когда предыдущий штык сломали у памятника солдату, а было это давно, тогдашний начальник управления культуры при помощи всяких разных видеокамер нашел этого человека. Его наказали. То есть надо все это ужесточать. Половина проблемы - все это построить, и вторая половина - все это надо обслуживать».

Самый оптимальный способ защиты от актов вандализма – максимальная огласка, признался Александр Терентьев, руководитель проекта «Луки Парк», один из авторов инвестиционного проекта «Волшебная гора», который будет реализован в Пскове. По его словам, качество картинки, которое дают современные камеры наблюдения, позволяет вычислить вандала и привлечь его к ответственности. Подобные камеры высокого разрешения планируется установить и в новом псковском парке.

«В "Луки-Парке" у нас установлена большая сеть видеонаблюдения, которая фиксируют всех, всё. Хранится это очень долго, и мы во взаимодействии с правоохранительными органами проводим мероприятия. Регулярно у нас подобные акты освещаются, им дается правовая оценка. И все это освещается в наших соцсетях. Мне кажется, таким образом мы еще и на будущее проводим профилактику подобных происшествий, и отбивается желание у людей что-то испортить. У нас стоят камеры высокого разрешения. Более того, в наших новых проектах мы закладываем тоже очень серьезное оборудование. Поэтому во взаимодействии с различными программами, которыми пользуются правоохранительные органы для охраны общественного порядка, опознание лиц не составляет труда».

Камеры в вопросе борьбы с вандалами, безусловно, хорошая вещь. Но для их установки и функционирования требуются деньги. А это, опять же, дополнительные траты для бюджета. Гораздо удобнее будет, если за порядком будут следить сами граждане – делать замечания тем, кто портит имущество, спугивать их, не давая завершить хулиганство, считает урбанист, главный специалист отдела управления проектами ГКУ ЦОДД правительства Москвы Максим Пушкин. Помимо этого он высказал мнение о том, что энергию потенциальных вандалов можно и нужно направлять в позитивное русло.

«Барсика повредили - у кого-то руки чесались. Камеры к каждому объекту, конечно, не поставишь, как и полицейского. Надо уделять внимание воспитанию как самой личности, так и общества, чтобы оно росло и развивалось. Кто-то просто порисовать хочет не на асфальте мелками, как в детстве, а на стене. Есть субкультуры, которые занимаются этим, есть хорошие рисунки, и эти вещи можно направлять в правильное русло. Помните, какое-то время проходили конкурсы на граффити. Надо проводить такие мероприятия, направленные на творческое развитие людей».

Люди с нереализованной агрессией есть в любом обществе. Даже в самом цивилизованном и благополучном. И носителями этой агрессии могут быть не только подростки, но и взрослые. На это обстоятельство указал кандидат психологических наук, доцент, семейный психотерапевт Сергей Калинин. Он уверен: корни этой агрессии часто идут из семьи. И чем больше у людей будет альтернативных вариантов выплеснуть эту агрессию, тем менее будет страдать от рук хулиганов городская среда.

«Иногда бывают и какие-то идейные хулиганы, вандалы, которые наносят вред целенаправленно каким-то памятникам или еще чему-то. Но таких меньшинство. Чаще всего это именно стихийная агрессия, когда человек просто выплескивает какое-то недовольство в силу разных причин, недовольство собой, недовольство жизнью. Появляются спортплощадки, появляются скейт-площадки, скалодромы, но маловато. Не везде это доступно. И, соответственно, меньше таких возможностей, дружественной среды, которая позволяет как-то структурировано, целенаправленно избавляться от этой лишней, в том числе, деструктивной энергии. Поставьте спортивные снаряды, повесьте боксерские груши, пусть они их колошматят. Чем больше этих возможностей будет, тем, соответственно, меньше будет страдать городская среда. Вот связь есть. А с другой стороны, я повторюсь, нужен социальный контроль, нужно быстрое реагирование на вандализм, нужно понятное прозрачное наказание, причем достаточно публичное».

Сваленного и брошенного на берегу реки барсика заметили в тот же день. Сейчас он «на временной передержке» у заказчика, а в дальнейшем может переехать «на новое место обитания» – на смотровую площадку между биноскопами. А вот судьба штыка на памятнике солдату Первой мировой войны более печальная. В какой момент он пропал – неизвестно. Хулиганы неоднократно надламывали эту часть монумента, администрация, в свою очередь, многократно ремонтировала. Теперь против вандалов готовятся принять более эффективные меры – установить камеры.

Да, качество картинки на них позволяет (при необходимости) разглядеть лица хулиганов и повышает вероятность вычислить их. Но можно ли поставить камеру у каждого дерева, которое в теории могут сломать агрессивные хулиганы? Или, скажем, на каждом фонаре, который они могут разбить? Такой суммы в бюджете просто не найдётся. Да и как следить за всем этим чудом техники... Вот и получается, что, кроме камер, нужно ещё что-то – ужесточение наказания, воспитание хулиганов обществом, работы на благо города. Вариантов масса.

Светлана Пикалёва