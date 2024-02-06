«Пороть на площади»: что делать с ошапурками в Пскове?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Что делать с ошапурками?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На минувшей неделе псковичей в очередной раз потрясли акты хулиганства. «Ошапурки» (именно так их назвал в своих соцсетях губернатор Михаил Ведерников) сначала оторвали штык на памятнике солдату Первой Мировой войны недалеко от Георгиевской улицы. А затем поглумились над барсиком-морячком, одной из тех малых архитектурных форм, которые стали предметом интереса псковичей и гостей города и несколько недель не сходили с лент в соцсетях.
Что именно вытворяли с барсиком хулиганы, сейчас сказать сложно. Камер рядом не оказалось. Однако утром фигурку обнаружили лежащей на боку, с отломанным металлическим креплением. Это вызвало недовольство общественности. Горожане возмутились и отсутствием видеофиксации возле малых архитектурных форм и тем, что «ошапурки» чувствуют себя безнаказанными.
По сути, вандализм для Псковской области (как и для других регионов России) – явление не новое. Испорченные памятники, разгромленные места общего пользования, расписанные стены... Подобное бывало и в Пскове, и в Великих Луках, и в Острове, и ещё в десятках городов по всей стране. Наказание за такие «противоправные развлечения» закон предусматривает. Отдельных личностей даже ловят и наказывают. Однако случаи вандализма от этого не сокращаются. Почему? Правильный ли это подход? И можно ли искоренить хулиганство и сократить количество вандалов? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
Фигуры барсиков (в том числе и того, которого свалили хулиганы) были достаточно плотно приварены, ни в коем случае не шатались, да и вообще надёжно сидели на своих местах, заверил заместитель главы администрации Пскова, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий. И тем не менее он признал, что порой хулиганов не может остановить даже самое надёжное крепление. Сейчас заявление на вандалов уже написано. И хоть найти их пока не удалось, в справедливом исходе в городской администрации не сомневаются. А чтобы минимизировать подобные инциденты, в Пскове в 2024 году продолжат устанавливать камеры наблюдения.
В обиходе понятия «вандал» и «хулиган» нередко смешиваются. Но с юридической точки зрения то, как именно накажут злоумышленника, назовут ли его хулиганом или вандалом, зависит от многих факторов – что повредил, чем руководствовался, был ли один или с приятелями. По словам начальника пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарьи Чистяковой, мелкое хулиганство наказывается, как правило, штрафом. Если же речь идёт о вандализме – то суд может наказать как обязательными работами, так и арестом.
Фото: УМВД России по Псковской области
Полностью избавиться от хулиганов невозможно. Они были во все времена. И заниматься их девиантным поведением должны специалисты, поделился точкой зрения руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.
То, что архитекторы и скульпторы должны создавать свои проекты с поправкой на псковские реалии, следует и из слов псковского архитектора Владимира Шуляковского. По его словам, создающееся в регионе благоустройство должно быть антивандальным. А тех, кто крушит и ломает, Владимир Шуляковский предложил жёстче наказывать. Бороться с хулиганами он призвал всенародно.
Самый оптимальный способ защиты от актов вандализма – максимальная огласка, признался Александр Терентьев, руководитель проекта «Луки Парк», один из авторов инвестиционного проекта «Волшебная гора», который будет реализован в Пскове. По его словам, качество картинки, которое дают современные камеры наблюдения, позволяет вычислить вандала и привлечь его к ответственности. Подобные камеры высокого разрешения планируется установить и в новом псковском парке.
Камеры в вопросе борьбы с вандалами, безусловно, хорошая вещь. Но для их установки и функционирования требуются деньги. А это, опять же, дополнительные траты для бюджета. Гораздо удобнее будет, если за порядком будут следить сами граждане – делать замечания тем, кто портит имущество, спугивать их, не давая завершить хулиганство, считает урбанист, главный специалист отдела управления проектами ГКУ ЦОДД правительства Москвы Максим Пушкин. Помимо этого он высказал мнение о том, что энергию потенциальных вандалов можно и нужно направлять в позитивное русло.
Люди с нереализованной агрессией есть в любом обществе. Даже в самом цивилизованном и благополучном. И носителями этой агрессии могут быть не только подростки, но и взрослые. На это обстоятельство указал кандидат психологических наук, доцент, семейный психотерапевт Сергей Калинин. Он уверен: корни этой агрессии часто идут из семьи. И чем больше у людей будет альтернативных вариантов выплеснуть эту агрессию, тем менее будет страдать от рук хулиганов городская среда.
Сваленного и брошенного на берегу реки барсика заметили в тот же день. Сейчас он «на временной передержке» у заказчика, а в дальнейшем может переехать «на новое место обитания» – на смотровую площадку между биноскопами. А вот судьба штыка на памятнике солдату Первой мировой войны более печальная. В какой момент он пропал – неизвестно. Хулиганы неоднократно надламывали эту часть монумента, администрация, в свою очередь, многократно ремонтировала. Теперь против вандалов готовятся принять более эффективные меры – установить камеры.
Да, качество картинки на них позволяет (при необходимости) разглядеть лица хулиганов и повышает вероятность вычислить их. Но можно ли поставить камеру у каждого дерева, которое в теории могут сломать агрессивные хулиганы? Или, скажем, на каждом фонаре, который они могут разбить? Такой суммы в бюджете просто не найдётся. Да и как следить за всем этим чудом техники... Вот и получается, что, кроме камер, нужно ещё что-то – ужесточение наказания, воспитание хулиганов обществом, работы на благо города. Вариантов масса.
Светлана Пикалёва