Происшествия

Вандалы разорвали гирлянду на новогодней арке в Великих Луках

Неизвестные разорвали гирлянду на новогодней арке, установленной в сквере на проспекте Гагарина в Великих Луках. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

В настоящее время специалисты МП «Зеленхоз» демонтируют конструкцию для проведения ремонтных работ, но повреждения слишком значительные, поэтому удастся ли восстановить конструкцию, неизвестно.

По данному факту написано заявление в полицию.