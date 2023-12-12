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Происшествия

Вандалы разорвали гирлянду на новогодней арке в Великих Луках

12.12.2023 10:18|ПсковКомментариев: 0

Неизвестные разорвали гирлянду на новогодней арке, установленной в сквере на проспекте Гагарина в Великих Луках. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

В настоящее время специалисты МП «Зеленхоз» демонтируют конструкцию для проведения ремонтных работ, но повреждения слишком значительные, поэтому удастся ли восстановить конструкцию, неизвестно.

По данному факту написано заявление в полицию.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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