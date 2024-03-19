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Осквернившие памятник в центре Пскова вандалы стали фигурантами уголовного дела

19.03.2024 20:16|ПсковКомментариев: 1

В отношении двух мужчин-иностранцев, осквернивших памятник «Борцов за дело революции» в сквере Павших борцов в Пскове, возбудили уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

«Один из мужчин помочился в Вечный огонь, установленный на памятнике, другой наблюдал за окружающей обстановкой и снимал происходящее на видео», - отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура города взяла на контроль.

В отношении иностранцев избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: #вандализм
Источник: Псковская Лента Новостей
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