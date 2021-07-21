Происшествия

По факту массовой гибели рыбы в реке Многа возбудили дело

По факту гибели рыбы в акватории реки Многа в Псковском районе возбудили дело об административном правонарушении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области.

Фото местной жительницы Екатерины Захаровой, «ВКонтакте»

18 июля в редакцию ПЛН пришло письмо от местной жительницы, которая пожаловалась на ухудшение цвета и качества воды в реке Многа. «В реку Многу идет какой-то сброс грязи. Вода всегда была чистая и прозрачная даже после ливневого дождя. А сегодня плывет черная взвесь, вода воняет, плывет много рыбы вверх брюхом, щиплет руки», - написала женщина.

Смотрите также Интерактив: Сброс грязи в приток Великой

19 июля аналогичное обращение поступило в отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области. С целью подтверждения фактов, указанных в обращении, 20 июля на место отправились проверяющие - сотрудник отдела и областного комитета по природным ресурсам и экологии. В акватории реки Многа они обнаружили множественное скопление мертвой рыбы - ершей, плотвы, окуней, в основном, у моста в деревне Соловьи и на протяжении 300 метров выше течения.

Далее специалисты осмотрели реку выше по течению, провели беседу с местным жителем и выяснили, что в реку Многа впадает река Стремутка, а в нее «врезан» мелиоративный канал, идущий с полей сельскохозяйственного значения.

«При осмотре акватории реки Стремутка установлено, что ее вода имеет черный непрозрачный цвет с резко неприятным запахом нечистот. Местные жители утверждают, что при поливе садов и огородов данной водой растения гибнут. Отделом возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования», - рассказали в ведомстве.

Ранее Псковская Лента Новостей по данному факту запросила комментарий у Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Там специалисты предположили, что рыба гибнет по причине высокой температуры.

Смотрите также Росприроднадзор назвал жару возможной причиной гибели рыбы в псковской реке

22 июля Псковская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с сотрудниками Рыбоохраны, Россельхознадзора, Росприроднадзора, региональным комитетом по природным ресурсам и экологии и филиалом ФГБУ«ЦЛАТИ» провела проверку по факту обнаружения мертвой рыбы в акватории реки Многа. Филиал ФГБУ«ЦЛАТИ» отобрал пробы воды с разных участков рек Многа и Стремутка на факт обнаружения в них превышения ПДК загрязняющих веществ.