Общество

Росприроднадзор назвал жару возможной причиной гибели рыбы в псковской реке

Возможная причина массовой гибели рыбы в реке Многа в Псковской области — жара. Такое предположение корреспонденту Псковской Ленты Новостей озвучили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Фото местной жительницы Екатерины Захаровой, «ВКонтакте»

«Вот так выглядит наша речка Многа. Все берега усыпаны дохлой рыбой», - написала в социальных сетях местная жительница.

Река Многа является притоком реки Великой и впадает в нее выше водозабора, что стало причиной беспокойства и другой жительницы региона. Она предположила, что в реку «идет какой-то сброс грязи».

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В пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора отметили, что по данному факту необходимо проводить проверку. При этом специалисты предположили, что причина может быть связана и с погодными условиями. «Ситуация примерно аналогичная в Санкт-Петербурге складывается. Долго стояла жаркая температура. Я так понимаю, река не сильно глубокая, неполноводная, местами она сильно прогревается, происходит бурный рост сине-зеленых (водорослей — ред.), которые оттягивают на себя кислород. Соответственно, рыба может задохнуться, но, опять же, это нужно замерить (показатели кислорода — ред.)», - сказали в ведомстве.

В Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали, что сегодня, 22 июля, на место уже выехали сотрудник управления и прокуратура. Идет проверка.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на правительство Новгородской области сообщал о том, что из-за аномальной июльской жары с температурами около 34 градусов в тени в новгородской реке Холова погибла рыба. «Анализы показали, что причиной замора рыбы в Холове у деревни Старое Рахино стали природные явления, в частности, прогрев речной воды (который привел к снижению уровня кислорода - ред.)», - уточнил источник.