Происшествия

Острович простил сожительнице удар ножом в живот

Жительницу города Острова привлекли к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью сожителю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

14 июня подсудимая и ее сожитель распивали спиртное. В ходе словесного конфликта женщина ударила мужчину ножом в живот. Испугавшись, она сразу вызвала скорую помощь. После проведенной в больнице операции потерпевший вернулся домой и простил сожительницу.

С учетом характеризующих подсудимую данных, ее раскаяния в содеянном, извинений и принятия мер к оказанию медицинской помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с аналогичным испытательным сроком.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.