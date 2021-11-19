Происшествия

Сына великолукского экс-депутата Каракаева зарезали в Москве

Адвоката Артема Каракаева зарезали в Москве в ночь на 19 ноября, сообщает телеграм-канал «112».

По имеющейся информации, Артем Каракаев являлся сыном известного великолукского бизнесмена, экс-депутата Псковского областного Собрания Бориса Каракаева.

Фото: телеграм-канал «112»

Тело 41-летнего Артема Каракаева (на фото слева) обнаружили в подъезде многоэтажки. У мужчины была перерезана сонная артерия. Известно, что погибший состоял в адвокатской палате Московской области.

В одной из квартир полицейские обнаружили 32-летнего Илью Тендитного. Мужчина был в неадекватном состоянии и весь в крови. Не исключено, что именно он причастен к убийству, пишет источник. Сейчас эта версия проверяется.

Борис Каракаев был депутатом Псковского областного Собрания третьего, четвертого и пятого созывов - с 2002 по октябрь 2016 гг. С 1992 по 1997 год являлся генеральным директором АООТ «ЭЛВО», с 1997 по 1998 год - генеральный директор ЗАО «ВЗВА», в настоящее время - генеральный директор ООО «Великолукский радиозавод».