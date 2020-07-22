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Арестованы двое подозреваемых в нападении на великолукского бизнесмена

Арестованы двое подозреваемых в нападении на великолукского предпринимателя, совершенном в мае этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Великолукского городского суда.

21 июля в суде рассмотрены два материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летнего и 28-летнего уроженцев Азова Ростовской области. Они обвиняются в разбойном нападении на предпринимателя из Великих Лук, незаконном проникновении в жилище, применении насилия, опасного для жизни и здоровья, и хищении.

Как следует из материалов, представленных органом предварительного следствия, вечером 18 мая двое подозреваемых, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с третьим участником, совершили незаконное проникновение в квартиру великолукского бизнесмена. С целью подавления сопротивления злоумышленники нанесли ему несколько ударов по голове предметом, похожим на пистолет, от которых потерпевший упал на пол. Затем обвиняемые с применением насилия скотчем связали руки и ноги предпринимателя, после чего открыто похитили деньги, имущество и скрылись.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом.

Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток с момента задержания.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей от информированных источников, речь идет о нападении на крупного великолукского бизнесмена и бывшего депутата Псковского областного Собрания (с 2002 по 2016 годы) Бориса Каракаева.

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Обвиняемых удалось задержать с поличным после совершения аналогичного разбойного нападения на юге страны. При проведении обыска в квартире злоумышленников была обнаружена часть похищенного имущества великолучанина.

Третий участник преступной группы находится сейчас в больнице, материалы по избранию меры пресечения в его отношении пока в суд не поступали.

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Фигуранты этого дела также подозреваются в серии подобных нападений в стране, в том числе на экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова, пытках и убийстве его сестры в Ростовской области.