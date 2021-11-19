Происшествия

Предполагаемого убийцу сына известного великолукского бизнесмена задержали в Москве

По горячим следам задержан подозреваемый в убийстве адвоката Артема Каракаева, чье тело нашли с ножевыми ранениями в его квартире на северо-западе Москвы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлию Иванову.

Фото: Следственный комитет РФ

По словам Юлии Ивановой, задержанному 39 лет, он знакомый погибшего. С ним проводят следственные действия, в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об аресте предполагаемого убийцы.

По данным следствия, вечером 18 ноября в квартире жилого дома на проспекте Маршала Жукова было обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с ножевыми ранениями груди и шеи.

Ранее 19 ноября сообщалось, что убитый — адвокат Московской коллегии адвокатов «Манаков и партнеры» Артем Каракаев. Его тело лежало в ванной комнате. По имеющейся информации, Артем Каракаев являлся сыном известного великолукского бизнесмена, экс-депутата Псковского областного Собрания Бориса Каракаева.

Кроме того, в одной из квартир этого же дома нашли окровавленного человека в неадекватном состоянии. Его проверяют на причастность к преступлению.