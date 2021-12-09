Происшествия

Суд вынес приговор похитившему семь велосипедов псковичу

36-летнего мужчину привлекли к ответственности за одно покушение и совершение семи краж велосипедов из подъездов домов в городе Пскове и в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В период с июля 2020 года по январь 2021 года злоумышленник крал велосипеды из подъездов многоквартирных домов, расположенных в городе Пскове и деревне Борисовичи.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств (явок с повинной, частичного возмещения ущерба и других), а также отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.