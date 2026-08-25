Мошенники выманили у псковичей более девяти миллионов рублей

Неустановленные лица под видом менеджеров и сотрудников разных организаций по телефону и в мессенджерах ввели в заблуждение ряд жителей региона, в том числе из Пскова и Великих Лук, завладев их денежными средствами на общую сумму более девяти миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инфографика: УМВД России по Псковской области

В частности, злоумышленники предложили собеседникам организовать для них дополнительный заработок в Сети. А кого-то они обещали освободить от ответственности за оказание помощи неким злоумышленникам. Некоторых же пользователей аферисты оставили без денег при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе бытовки.

В итоге потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, поддавшись на ухищрения мошенников, лишились в обшей сложности около девяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.