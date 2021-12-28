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Браконьера оштрафовали за охоту на косулю в Дедовичском районе

29.12.2021 10:32|ПсковКомментариев: 0

Суд обязал браконьера возместить ущерб от незаконной охоты в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Истец указал, что в феврале на территории охотничьих угодий Дедовичского района мужчина незаконно охотился на косулю, обрабатывал и перевозил тушу животного без соответствующих документов. Также браконьер нарушил установленные сроки охоты на этот вид ресурсов.

Он пояснил, что находился в лесу с целью поиска лосиных рогов и обнаружил на снегу не замерзшую тушу косули, которую решил забрать домой для своих собак. С помощью ножа и топора обвиняемый разделал ее, мясо положил в рюкзак, а шкуру, голову и внутренности отнес в сторону на 300 метров. У одной из деревень его остановил сотрудник ГИБДД.

Суд удовлетворил требования истца в полном объеме и взыскал с браконьера 120 000 рублей и госпошлину 3 600 рублей. Решение в законную силу пока не вступило.

Теги: #браконьер #Псковская область #охота
Источник: Псковская Лента Новостей
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