Происшествия

Браконьера оштрафовали за охоту на косулю в Дедовичском районе

Суд обязал браконьера возместить ущерб от незаконной охоты в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Истец указал, что в феврале на территории охотничьих угодий Дедовичского района мужчина незаконно охотился на косулю, обрабатывал и перевозил тушу животного без соответствующих документов. Также браконьер нарушил установленные сроки охоты на этот вид ресурсов.

Он пояснил, что находился в лесу с целью поиска лосиных рогов и обнаружил на снегу не замерзшую тушу косули, которую решил забрать домой для своих собак. С помощью ножа и топора обвиняемый разделал ее, мясо положил в рюкзак, а шкуру, голову и внутренности отнес в сторону на 300 метров. У одной из деревень его остановил сотрудник ГИБДД.

Суд удовлетворил требования истца в полном объеме и взыскал с браконьера 120 000 рублей и госпошлину 3 600 рублей. Решение в законную силу пока не вступило.