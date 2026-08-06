 
Происшествия

Более 200 млн рублей перевели мошенникам жители Псковской области за 7 месяцев

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За период с января по июль 2026 года, согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Псковской области, общее количество потерпевших составило 287 человек, а суммарный ущерб от мошенничества достиг 208 751 279 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Инфографика: УМВД России по Псковской области

Наиболее распространенные схемы мошенничества включают:

  • Перевод средств на «безопасный счет» - 167 случаев;
  • Неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях - 2 случая;
  • Мошенничество при покупке товаров в Интернете - 58 случаев;
  • «Освобождение» от ответственности - 16 случаев;
  • Предложения о дополнительном заработке - 42 случая.

По всем вышеуказанным противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, и правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных.

«Мы призываем граждан не оставаться равнодушными и быть бдительными», - призвали в ведомстве.

Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 (112).

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