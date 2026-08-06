Более 200 млн рублей перевели мошенникам жители Псковской области за 7 месяцев

За период с января по июль 2026 года, согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Псковской области, общее количество потерпевших составило 287 человек, а суммарный ущерб от мошенничества достиг 208 751 279 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.
Инфографика: УМВД России по Псковской области
Наиболее распространенные схемы мошенничества включают:
- Перевод средств на «безопасный счет» - 167 случаев;
- Неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях - 2 случая;
- Мошенничество при покупке товаров в Интернете - 58 случаев;
- «Освобождение» от ответственности - 16 случаев;
- Предложения о дополнительном заработке - 42 случая.
По всем вышеуказанным противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, и правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных.
«Мы призываем граждан не оставаться равнодушными и быть бдительными», - призвали в ведомстве.
Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 (112).