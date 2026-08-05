Великолучанин забил до смерти своего дядю и лишился свободы на 7 лет

Великолукский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя города Великие Луки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 30 декабря 2025 года мужчина приехал к своему дяде в деревню Мякишево Великолукского муниципального округа. На почве личных неприязненных отношений между ними произошла ссора, в ходе которой подсудимый нанес многочисленные удары кулаками, а также деревянной рукояткой мухобойки в область головы и по туловищу потерпевшего. Смерть мужчины наступила в результате полученных травм на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном.

Приговором суда мужчину признали виновным в совершении преступления, с учетом наказания по предыдущему приговору, ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.