 
Происшествия

Великолучанин забил до смерти своего дядю и лишился свободы на 7 лет

0

 

Великолукский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя города Великие Луки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 30 декабря 2025 года мужчина приехал к своему дяде в деревню Мякишево Великолукского муниципального округа. На почве личных неприязненных отношений между ними произошла ссора, в ходе которой подсудимый нанес многочисленные удары кулаками, а также деревянной рукояткой мухобойки в область головы и по туловищу потерпевшего. Смерть мужчины наступила в результате полученных травм на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном.

Приговором суда мужчину признали виновным в совершении преступления, с учетом наказания по предыдущему приговору, ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026