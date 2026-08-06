Два пожара произошло в Псковской области за сутки из-за коротких замыканий

Два возгорания произошло на территории Псковской области по причине короткого замыкания 5 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 9:43 в Себеже на улице Челюскинцев в одной из квартир многоквартирного жилого дома выгорела по всей площади комната, квартира закопчена. На месте работали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Позднее, в 18:34, в деревне Страшницы Порховского муниципального округа сгорело бесхозное строение. Привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.