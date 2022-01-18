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Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Палкинском районе

20.01.2022 19:50|ПсковКомментариев: 0

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ. 

«В рамках расследования сотрудники МО МВД "Печорский" уже провели ряд экспертиз, и в настоящее время продолжают выяснять все обстоятельства произошедшей трагедии», - подчеркнули в пресс-службе УМВД.

Напомним, водитель автомобиля «Додж», мужчина 1988 года рождения, насмерть сбил пешехода, женщину 1952 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортных средств. Авария произошла 10 января.

Теги: #Палкинский район #ДТП #уголовное дело #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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