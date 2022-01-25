Происшествия

Росгвардейцы задержали в Гдове подозреваемого в грабеже

Росгвардейцы и полицейские в Гдове задержали подозреваемого в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Так, 24 января около 20.00 в правоохранительные органы поступило сообщение, что неизвестный открыто похитил спиртные напитки из магазина на улице Кингисеппской, а затем скрылся.

Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии совместно с полицией организовали поисковые мероприятия. В результате мужчину задержали. Оказалось, что это ранее судимый за кражу и грабеж 40-летний житель города Сланцы. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.