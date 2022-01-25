Происшествия

Решивший сходить в театр с незнакомкой пскович лишился ста тысяч рублей

Пскович лишился более ста тысяч рублей после общения с незнакомкой в интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 21 января мужчина в социальных сетях вступил в переписку с неизвестной девушкой. В ходе общения она предложила новому знакомому посетить один из театров Санкт-Петербурга. Чтобы приобрести билеты, она посоветовала перейти по указанной ссылке. Там мужчина указал реквизиты банковской карты и код подтверждения. В результате с его счета списали более ста тысяч рублей, а мошенница сразу же перестала выходить на контакт.

После случившегося потерпевший обратился за помощью полицию. Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Кроме того, псковский студент разместил на популярном сайте объявление о продаже боксерского шлема. К нему обратился некий покупатель. Однако вместо того, чтобы приобрести предложенный товар, он обманным путем завладел деньгами студента в сумме 25 тысяч рублей. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются в полиции в рамках проводимого расследования.