Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий псковича

Полицейские по «горячим следам» задержали псковича, подозреваемого в краже ювелирных украшений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По имеющимся данным, в Пскове ночью 27 января из комнаты в общежитии на улице Киселева у студентки похитили золотую цепочку, две серебряные цепочки, золотой и серебряный браслеты, а также три пары золотых сережек. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Девушка, обнаружив пропажу, обратилась за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №1 задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу мужчина 1980 года рождения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По версии следствия, потерпевшая вышла из своей комнаты и не закрыла за собой дверь. Этим воспользовался проходивший по коридору подозреваемый, который также проживает общежитии. Зайдя в комнату, он нашел в шкатулке украшения и похитил их. Полицейские изъяли украденные изделия, проводится расследование.