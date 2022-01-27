Происшествия

За хранение осколочной гранаты порхович получил условный срок

Порховский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконном приобретении хранении взрывного устройства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в мае 2021 года подсудимый находился на приусадебном участке в деревне Аленино Захонье Порховского района и обнаружил взрывное устройство - ручную осколочную гранату МК-16. Он перенес ее в надворную постройку, где хранил без цели дальнейшего сбыта. К обвиняемому пришли сотрудники полиции, которые и обнаружили и изъяли взрывное устройство.

Порхович признал свою вину в совершении преступления по части 1 статьи 222.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 24.11.2014 № 370-ФЗ) и раскаялся в содеянном. Дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства. В результате мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев условно с испытательным сроком на 9 месяцев и штрафом 5 000 рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.