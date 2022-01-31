Происшествия

Пожелавший купить фортепиано пскович стал жертвой интернет-мошенников

Желавший приобрести фортепиано пскович пскович стал жертвой интернет-мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 24 января 27-летний житель Пскова заинтересовался объявлением на одном из сайтов о продаже фортепиано по сходной цене. После общения с менеджером фирмы, предлагавшей для продажи этот инструмент, мужчина перевел на указанный расчетный счет более ста тысяч рублей. Однако фортепиано ему так и не доставили, а представитель компании перестал выходить на контакт.

Горожанин обратился за помощью в полицию, сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В УМВД отметили, что таких примеров в регионе немало. В связи с этим полицейские напомнили о правилах безопасности, которые помогут не стать жертвами интернет-мошенников:

- прежде чем заказать товар на том или ином веб-ресурсе, следует поинтересоваться его репутацией. Такую информацию всегда можно получить в открытых источниках;

- Лучше всего пользоваться интернет-магазинами, которые предлагают услуги курьера, поскольку оплата товара производится по факту его доставки;

- всегда следует проверять адресную строку при заказе товаров с уже известных сайтов. Мошенники при создании поддельных сайтов обычно меняют одну букву или символ в оригинальном адресе, что не всегда замечают пользователи;

- старайтесь не реагировать на объявления, в которых предлагается приобрести товары по заниженным ценам. Как правило, это - уловка.