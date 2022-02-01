Происшествия

Два псковича попались на краже алкоголя и продуктов

Росгвардейцы задержали псковичей за кражу продуктов и алкоголя из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны принял сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на Октябрьском проспекте вчера, 2 февраля, около 18.00. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали двух граждан 1963 и 1977 года рождения, которые похитили из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.