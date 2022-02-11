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Расстрелявший собак гдовский охотовед уволился по собственному желанию

Расстрелявший собак гдовский охотовед уволился по собственному желанию. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: Инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

Полицейские установили подозреваемого в убийстве трех собак. Им оказался 61-летний житель Гдовского района, который является охотоведом и имеет зарегистрированное оружие.

«Он утверждает, что собаки напали на него за пределами посёлка, но есть все основания полагать, что это не так. Он уже написал заявление на увольнение по собственному желанию. Дальше дело за судом», - добавил глава региона.

Также Михаил Ведерников поблагодарил жителей деревни за неравнодушие и помощь полиции, а сотрудников МВД за высокий профессионализм.

Напомним, что раскрыть резонансное преступление, совершенное в канун Рождества, удалось сотрудникам ОМВД России по Гдовскому району. Подозреваемый, мужчина 1961 года рождения, пояснил, что занимается охотой, имеет зарегистрированное оружие. По его словам, три собаки напали на него 5 января за пределами поселка.

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Ранее сообщалось, что одна из убитых собак была бездомной, а две другие принадлежали женщине, обратившейся в полицию. На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла пули и гильзы. По факту жестокого обращения с животным полиция возбудила уголовное дело.