Происшествия

Уголовное дело возбудили в Гдовском районе по факту убийства трех собак

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Гдовском районе. Расследование находится на контроле у руководства УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: mawylia_filippova / Instagram

По версии следствия, в новогодние праздники в селе Чернево неизвестный застрелил трех собак. Сообщение о случившемся поступило в полицию, после чего на место происшествия сразу выдвинулась следственно-оперативная группа, которая организовала работу по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.

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В настоящее время расследование продолжается. Полиция призывает граждан, располагающих значимой информацией об этом инциденте, обращаться по телефонам: 02 или (81131) 2-19-32.

Напомним, что инцидент вызвал резонанс в обществе. В социальной сети «ВКонтакте» неравнодушные граждане разместили петицию с требованием найти убийцу собак.

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Ситуацию прокомментировал и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он призвал руководство и сотрудников регионального УМВД найти и наказать виновных в убийстве животных.