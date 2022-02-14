Происшествия

Великолучанин украл шоколад и распылил в лицо работника магазина перцовый газ

Великолучанин украл шоколад и распылил в лицо работника магазина перцовый газ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в охраняемом магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Вызов поступил 14 февраля около 19.00.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Продавцы торговой точки пояснили, что гражданин открыто похитил из торгового зала 15 плиток шоколада на сумму 2255 рублей, а потом распылил в лицо работнику магазина, пытавшемуся его остановить, перцовый газ из баллончика и скрылся.

Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия, в ходе которых задержали 20-летнего местного жителя. Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали сотрудникам полиции.