Происшествия

Жилой дом подожгли в Псковском районе

Жилой дом сгорел в деревне Репки Псковского района в субботу, 19 февраля. Возгорание произошло в 1.07, предположительная причина - поджог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото из архива ПЛН

Кроме того, ряд пожаров произошел в пятницу, 18 февраля. В 1.48 на улице Ленина в деревне Вышгородок Пыталовского района горела баня, в предбаннике огонь повредил пол, стены и потолок. По предварительной информации, строение также кто-то поджег.

В 5.45 на улице Речной в деревне Шершни Усвятского района из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица выгорела хозяйственная постройка, огонь повредил кровлю. А в 22.46 в Мебельном проезде в городе Великие Луки сгорел нежилой дом, предположительная причина - короткое замыкание в электросчетчике.

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В 22.53 пожар ликвидировали на Центральной улице в деревне Крипецкое-1 Псковского района. В двухэтажном нежилом здании на первом этаже изнутри выгорел коридор, причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. А в 22.59 на улице Колхозной в поселке Идрица Себежского района огонь повредил станы и потолок в комнате жилого дома. Предположительная причина - неисправность печи.

Также в субботу, 19 февраля, в 14.43 на Центральной улице в деревне Иваново Великолукского района из-за неосторожного обращения с огнем сгорели сарай и пристройка, которые были расположены под одной крышей. В 00.09 пожарные тушили возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Труда в деревне Погорелка Островского района. На втором этаже в квартире огонь повредил входную дверь. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. А в 4.13 на улице Фалютинской в деревне Базлово Новосокольнического района из-за короткого замыкания электропроводки в жилом доме сгорела кровля, здание выгорело изнутри.

В воскресенье, 20 февраля, в 12.45 пожар произошел на улице Ленина в поселке Плюсса. В здании магазина сгорело крыло, в другом крыле огонь повредил кровлю. По предварительной информации, возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки внутри подсобного помещения.