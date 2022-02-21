Происшествия

Вандалы подожгли мусорный контейнер у ТЦ в Пскове. ВИДЕО

Подростки подожгли мусорный контейнер в беседке на Октябрьском проспекте в Пскове. Видеоролик с инцидентом опубликовала подписчица группы «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео здесь и далее: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

«Октябрьский проспект, 54, за торговым центром "Максимус". Обезьяны без мозгов... Подожгли мусорку, чуть не спалили беседку. А рядом - склад», - подписала видеоролик женщина.

Она также добавила, что по поводу случившегося напишет заявление в полицию.

«Ну как же так? Детки погреться хотели, на улице холодно, а вы вот так вот на них», - с иронией высказались подписчики в комментариях.