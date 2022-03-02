Происшествия

Цех загорелся в Печорах из-за короткого замыкания

Пожар произошел в здании цеха на улице Заводской в городе Печоры в 1.58. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На первом этаже огнем повреждена стена на площади 4 квадратных метра, помещение закопчено.

Предположительная причина пожара - короткое замыкание масляного радиатора.

В 17.16 2 марта произошло возгорание в многоквартирном жилом доме в деревне Вербилово Пустошкинского района. В двухкомнатной квартире поврежден диван и стена на площади 2 квадратных метра, закопчена комната. Причина случившегося - короткое замыкание розетки.