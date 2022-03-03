Происшествия

Пограничники задержали в печорском лесу 11 направлявшихся в Эстонию иностранцев

Псковские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы России группой иностранных граждан в обход установленного пункта пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Иностранцев задержали в лесу в Печорском районе у российско-эстонской границы. Как пояснили сами задержанные - жители одного из островов северной части Карибского моря - они планировали незаконно убыть в Эстонскую Республику в поисках лучших условий жизни.

Печорский районный суд привлек нарушителей к административной ответственности в виде штрафов и выдворения с территории России.