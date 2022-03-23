Происшествия

Жилой дом сгорел в великолукской деревне из-за неправильной эксплуатации печи

Жилой дом и сарай сгорели в деревне Городище Великолукского района 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото из архива ПЛН

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 19.42. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, в 4.56 в деревне Выбор Новоржевского района сгорело неэксплуатируемое строение. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.