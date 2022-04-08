Происшествия

Ревнивый мужчина пытался перерезать горло знакомой в Стругокраснеском районе

Стругокрасненский районный суд рассмотрел дело в отношении 25-летнего местного жителя, пытавшегося убить знакомую. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

7 апреля обвиняемый находился в квартире знакомой, где они вместе распивали спиртные напитки. «В это время у мужчины возник преступный умысел на убийство женщины на почве внезапно возникшей ревности. Мужчина взял со стола кухонный нож и нанес им один удар в область шеи потерпевшей», – рассказали в пресс-службе.

Женщине своевременно оказали медицинскую помощь в больнице.

Защитник обвиняемого считал достаточным избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде, так как тот дал признательные показания и не имел намерения скрываться и препятствовать следствию. Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – до 7 июня 2022 года включительно.