Происшествия

Пскович отправится в колонию за оскорбление и насилие над полицейским

Пскович отправится в колонию за насильственные действия в отношении сотрудника полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что 9 августа 2021 года пскович совершил в отношении представителя власти насилие, не опасное для жизни и здоровья. Кроме того, он публично оскорбил сотрудника УМВД в момент исполнения им своих должностных обязанностей.

Суд по совокупности преступлений назначил ранее судимому мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.