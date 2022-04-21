Происшествия

Пропавшую в декабре женщину с бордовыми волосами разыскивают в Псковской области

72-летняя Валентина Шакова разыскивается в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: поисковый отряд «Лиза Алерт» Псковской области

11 декабря 2021 года женщина ушла из дома в Опочке и не вернулась. Приметы Валентины Шаковой: рост 158 сантиметров, плотное телосложение, крашеные бордовые волосы, серые глаза. Жительница была одета в серую куртку, темные спортивные штаны и калоши.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Требуется помощь добровольцев, говорится в сообщении.